Тысяча попугаев прилетела в Новосибирск из Узбекистана
Некий предприниматель заказал доставку более тысячи птиц в столицу Сибири, контроль за соблюдением правил ввоза проводили инспекторы Россельхознадзора, рассказали в ведомстве.
Некий предприниматель заказал доставку более тысячи птиц в столицу Сибири, контроль за соблюдением правил ввоза проводили инспекторы Россельхознадзора, рассказали в ведомстве.
Тысяча попугаев прилетела в Новосибирск из Узбекистана, об этом сообщает
По данным ведомства, некий предприниматель заказал доставку 1210 декоративных птиц из Узбекистана.
«Перевозка птиц осуществлялась в соответствии с разрешением Россельхознадзора и с соблюдением необходимых