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12:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Тысяча попугаев прилетела в Новосибирск из Узбекистана

Некий предприниматель заказал доставку более тысячи птиц в столицу Сибири, контроль за соблюдением правил ввоза проводили инспекторы Россельхознадзора, рассказали в ведомстве.

Тысяча попугаев прилетела в Новосибирск из Узбекистана, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

По данным ведомства, некий предприниматель заказал доставку 1210 декоративных птиц из Узбекистана.

«Перевозка птиц осуществлялась в соответствии с разрешением Россельхознадзора и с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований», — рассказали в ведомстве.

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