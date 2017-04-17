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12:08 (мск), источник: СуперОмск

Омичам разрешат платить за ОДН по счетчикам

У жителей Омской области в ближайшее время появится возможность оплачивать счета по ОДН согласно показаниям счетчиков, а не только по нормативам, как это практикуется сейчас.

Соответствующие поправки статей ЖК 156 и 161 по ОДН приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

Как уточнили в пресс-службе РЭК Омской области, с утверждением поправок жители Омской области посредством собрания жильцов получат возможность выбрать способ оплаты общих нужд — по нормативу или по счетчику.

Впрочем, по мнению сопредседателя общественной организации «Оплот» Олега Афанасьева, данное нововведение всех проблем с ОДН не решит.

«Решение, конечно же, носит позитивный характер. Но удручает здесь то, что обладатели счетчиков не смогут вернуть обратно разницу от платы за ОДН по нормативам. К тому же вопрос по счетчикам — это половина проблемы. Ведь две трети наших домов не оборудованы приборами учета, да и счетчики могут сломаться. И сейчас задача “Оплота” — добиться справедливых нормативов на ОДН, чем мы занимаемся долгое время», — заявил «СуперОмску» глава Народной тарифной комиссии Олег Афанасьев.

Напомним, после перехода платы по ОДН в ведение управляющих компаний омичи стали жаловаться на баснословные цены за эти услуги. Причины такой ситуации — существенно завышенные к реальному потреблению коммунального ресурса действующие нормативы (новые должны быть установлены до 1 июня) и тот факт, что некоторые УК намеренно решили извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

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