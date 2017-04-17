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12:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 20 ветеранов ВОВ получат 23,9 млн рублей на жилье

Выплата является единовременной и может быть использована для улучшения жилищных условий.

С 12 апреля специалисты департамента жилищной политики вручают свидетельства на денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили в мэрии Омска. Уже вручено 17 свидетельств, еще три — выдадут до 23 апреля. При этом подавляющее большинство — 19 человек — вдовы ветеранов.

Сертификат, который является именным, дает право на покупку квартиры или долевое участие в строительстве, а также возможность стать одним из собственников жилплощади вместе с детьми либо другими членами семьи, если квартира приобретается не только на средства предоставляемой выплаты, но и на деньги других членов семьи.

Елена Гончарова, заместитель директора департамента жилищной политики администрации Омска:

— В настоящее время из министерства строительства и ЖКК Омской области в администрацию Омска поступило 20 таких свидетельств (один — инвалиду Великой Отечественной войны и 19 свидетельств — вдовам ветеранов Великой Отечественной войны) на общую сумму более 23 млн рублей. Размер выплаты в 2017 году составил 1 млн 194 тысячи 192 рубля.

Как напомнили в муниципалитете, поддержка реализуется в рамках Указа президента РФ № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» и осуществляется за счет средств федерального бюджета. С 2009 по 2017 год такие выплаты получили 2 142 ветерана ВОВ, живущие в Омске, на общую сумму более 2 млрд рублей.

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