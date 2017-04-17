В Ростовской области на ремонт систем водоснабжения выделят 5 млрд рублей
До 2021 года планируется улучшить системы водоснабжения восточных территорий области. Об этом сообщает
До 2021 года планируется улучшить системы водоснабжения восточных территорий области. Об этом сообщает
На первом этапе до конца этого года предусмотрен 1 млрд руб. финансирования, из которого 712 млн руб. освоено.
На втором и третьем этапе до 2021 года выделят 4 млрд руб., которые пойдут на строительство локальных водопроводных очистных сооружений, реконструкцию водопроводных сетей и трёх насосных станций в Дубовском и Орловском районах. Пройдет реконструкция водозабора и насосной станции в ст. Жуковская, водовода от НС х. Вербовый Лог до с. Дубовское, строительство четырех насосных станций и магистральных водоводов. Модернизировать систему водоснабжения планируют в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Орловском и Ремонтненском районах области.