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16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области на ремонт систем водоснабжения выделят 5 млрд рублей

До 2021 года планируется улучшить системы водоснабжения восточных территорий области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

На первом этапе до конца этого года предусмотрен 1 млрд руб. финансирования, из которого 712 млн руб. освоено.

На втором и третьем этапе до 2021 года выделят 4 млрд руб., которые пойдут на строительство локальных водопроводных очистных сооружений, реконструкцию водопроводных сетей и трёх насосных станций в Дубовском и Орловском районах. Пройдет реконструкция водозабора и насосной станции в ст. Жуковская, водовода от НС х. Вербовый Лог до с. Дубовское, строительство четырех насосных станций и магистральных водоводов. Модернизировать систему водоснабжения планируют в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Орловском и Ремонтненском районах области.

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