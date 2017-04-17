В Усть-Донецком районе разрабатывают новые туристические маршруты
Новые туристические маршруты, гостиницы и базы отдыха строятся на Дону.
Новые туристические маршруты, гостиницы и базы отдыха строятся на Дону.
Ростовская область примеряет на себя туристическую форму. Привлечь региону есть чем. В
На
«У нас же здесь первая столица казачества. Возле Дона, Донец и по хутору Калинину — там все дома старинные», — говорит фермер Александр Филин.
Бренд «Сердце Дона» — так называют ещё
«Здесь мы можем увидеть полностью обстановку быта. Вот женская одежда, увидим стиральную машину, можем научиться гладить, как это делали 100 лет тому назад», — говорит сотрудник Раздорского этнографического
Кроме легендарного казачьего прошлого в районе уникальная природа и ландшафт. Две реки — Дон и Северский Донец. А еще уникальные сероводородные источники. На фестивали «Донская лоза» и «Калининское лето» съезжаются туристы со всего мира. Для них всегда открыты двери Пухляковской усадьбы и археологического комплекса «Затерянный мир».
«За 2015 год район посетило организовано более 125 тысяч туристов — это и Раздорский
«В 2017 в Ростовской области на развитие туризма власти направят более 75 миллионов рублей. Это в семь раз больше чем в прошлом году. А это значит, что уже в скором времени в