В Усть-Донецком районе разрабатывают новые туристические маршруты

Ростовская область примеряет на себя туристическую форму. Привлечь региону есть чем. В Усть-Донецком районе уже оценили вклад в развитие туротрасли и останавливаться не собираются. Путешественники едут тысячами. В районе решено разработать новые географические маршруты и способы передвижения по ним.

На красавцах-конях уже этим летом отправятся туристы по специальным маршрутам Усть-Донецкого района. Сейчас в разработке география прогулок.

«У нас же здесь первая столица казачества. Возле Дона, Донец и по хутору Калинину — там все дома старинные», — говорит фермер Александр Филин.

Бренд «Сердце Дона» — так называют ещё Усть-Донецкий район — с каждым годом привлекает все больше и больше туристов. Жители больших городов стремятся сюда, чтобы прочувствовать казачий колорит. Самая знаменитая достопримечательность — Раздорский музей-заповедник. Здесь в мельчайших подробностях воссоздан быт казаков.

«Здесь мы можем увидеть полностью обстановку быта. Вот женская одежда, увидим стиральную машину, можем научиться гладить, как это делали 100 лет тому назад», — говорит сотрудник Раздорского этнографического музея-заповедника Михаил Мерзляков.

Кроме легендарного казачьего прошлого в районе уникальная природа и ландшафт. Две реки — Дон и Северский Донец. А еще уникальные сероводородные источники. На фестивали «Донская лоза» и «Калининское лето» съезжаются туристы со всего мира. Для них всегда открыты двери Пухляковской усадьбы и археологического комплекса «Затерянный мир».

«За 2015 год район посетило организовано более 125 тысяч туристов — это и Раздорский музей-заповедник, а также объекты для размещения, Пухляковская казачья усадьба. Мы готовы принимать ещё больше», — говорит начальник отдела культуры администрации Усть-Донецкого района Андрей Молышев.