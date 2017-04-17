В Казани стартовал двухмесячник по борьбе с несанкционированной торговлей

В рейдах, направленных на выявление недобросовестных предпринимателей, будут задействованы специалисты опорных пунктов общественного порядка, сотрудники УВД, Роспотребнадзора и ветеринарной службы. Об этом на традиционном аппаратном совещании в мэрии города сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани по экономическому развитию Иван Кузнецов в докладе об организации сезонной торговли в 2017 году.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что порядок в уличной торговле важен сам по себе.

«Когда мы говорим о законной уличной торговле, мы, прежде всего, говорим о качестве продукции, о чистоте вокруг торговых точек, о безопасности наших жителей и внешнем облике Казани», — сказал градоначальник.

Он также поручил И. Кузнецову доложить на следующем деловом понедельнике о промежуточных результатах проведения двухмесячника по борьбе с несанкционированной торговлей.

«Важно, чтобы те бизнесмены, которые выиграли аукционы, которые работают в рамках правил, получали поддержку. Если рядом по соседству будут стоять предприниматели, которые как казаки-разбойники прибежали-убежали, то, конечно, всем нашим усилиям будет грош цена. Поэтому я прошу глав районов, наше УВД, все силы, которые работают в рамках народной полиции, обратить пристальное внимание на этот вопрос», — сказал градоначальник.

«Мы должны держать руку на пульсе, знать, кто, как и где работает. Это важно, в преддверие летнего сезона и массы предстоящих мероприятий. Еще раз говорю, мелочей здесь не бывает, поэтому давайте продолжим работу и после прохождения аукционов», — подытожил И. Метшин.