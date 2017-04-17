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13:08 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге удерживает уровень 311 за доллар

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 апреля 2017 года составил 310,81 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

Источник: Kapital.kz

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 310,70 тенге за доллар США, максимальный — 310,95 тенге, курс закрытия — 310,95 тенге. Объем торгов по доллару США составил 29 млн 650 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 85.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 310,81 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 17 апреля на 15:30 составляет 313 тенге, Алматы — 312 тенге.

Официальный курс на 17 апреля составляет 310,87 тенге за 1 доллар США. 18 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 310,81 тенге за 1 доллар США.

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