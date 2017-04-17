Тенге удерживает уровень 311 за доллар

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 310,70 тенге за доллар США, максимальный — 310,95 тенге, курс закрытия — 310,95 тенге. Объем торгов по доллару США составил 29 млн 650 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 85.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 310,81 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 17 апреля на 15:30 составляет 313 тенге, Алматы — 312 тенге.

Официальный курс на 17 апреля составляет 310,87 тенге за 1 доллар США. 18 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 310,81 тенге за 1 доллар США.