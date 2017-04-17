Назарбаев: Экономика страны по итогам первого квартала 2017 года выросла на 3%

Сагинтаев представил главе государства отчёт о деятельности Правительства по реализации послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также информацию о выполнении государственных и отраслевых программ по итогам первого квартала 2017 года.

Bloomberg откроет офис и телеканал в Астане

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность реализации ранее утверждённых программ развития и необходимость качественного контроля их выполнения.

«По итогам первого квартала экономика страны выросла на 3%. Это результат осуществления наших программ. Необходимо продолжить работу в этом направлении и удержать показатели на хорошем уровне с возможностью их увеличения к концу текущего года. Предпосылки для этого имеются», — сказал Президент Казахстана.

Также Назабаев напомнил о предстоящих мероприятиях, проведение которых требует тщательной подготовки и контроля.

«В скором времени Казахстан ожидает визит руководства Туркменистана. Впереди саммит Шанхайской организации сотрудничества, всемирная выставка “ЭКСПО-2017” в Астане. Вместе с этим нельзя забывать о главных целях дальнейшего развития страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил важность реализации задач, поставленных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Глава государства, подчеркнув высокую ответственность Правительства в рамках предстоящей работы, поручил также привлечь к данному процессу общественность страны, в том числе представителей интеллигенции, молодёжи, неправительственного сектора.

«Статья “Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания” продумывалась много лет. В настоящее время ведётся разработка плана по практической реализации поставленных задач. Есть проекты, требующие финансирования. Однако большинство из них не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание на высокую активность и поддержку озвученных инициатив со стороны большинства казахстанцев.

«Ежедневно я получаю очень много телеграмм от общественности из регионов страны с поддержкой предложенных в статье решений. Среди них различные творческие коллективы, интеллигенция, представители молодёжи», — поделился глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работа по намеченным направлениям модернизации общественного сознания должна быть выполнена на высоком качественном уровне.

Сагинтаев доложил главе государства о росте краткосрочных экономических показателей по итогам первого квартала. По информации премьер-министра, показатели горнорудного и перерабатывающего секторов промышленности достигли высокого уровня.

Также глава Правительства проинформировал Президента о ходе подготовки Правительством совместно с акиматами, крупными холдингами и компаниями дорожной карты по технологической модернизации.

В завершение встречи глава государства дал конкретные поручения.