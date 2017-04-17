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13:30 (мск), источник: ИА REGNUM

На формирование комфортной среды Новосибирск получит более 300 млн рублей

Общий объем финансирования мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе в 2017 году составит более 700 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, было определено 55 муниципальных образований — получателей субсидии на реализацию приоритетного проекта.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области в 2017 году составит более 700 млн рублей: из федерального — более 470 млн рублей, из областного — около 258 млн рублей.

Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1 тыс. человек, в том числе моногородов р.п. Линёво, р.п. Горный, административных центров районов Новосибирской области, города Новосибирска. Областной центр получит на данные цели из федерального бюджета 200 млн рублей, из бюджета области — 140 млн рублей.

Отметим, что целью проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.

Проект подразумевает реализацию в России к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства, с участием общественного обсуждения объектов благоустройства.

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