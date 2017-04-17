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15:39 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский рубль на торгах 17 апреля ослаб к трем основным валютам

Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,8825 (14 апреля — Br1,8817 за $1). Курс евро вырос на Br0,0037 и составляет Br2,0014 (14 апреля — Br1,9977 за 1 евро).

Источник: БЕЛТА

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 17 апреля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,8825 (14 апреля — Br1,8817 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0037 и составляет Br2,0014 (14 апреля — Br1,9977 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0018 до Br3,3463 за 100 российских рублей (14 апреля — Br3,3445 за 100 российских рублей).

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