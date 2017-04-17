Белорусский рубль на торгах 17 апреля ослаб к трем основным валютам
Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,8825 (14 апреля — Br1,8817 за $1). Курс евро вырос на Br0,0037 и составляет Br2,0014 (14 апреля — Br1,9977 за 1 евро).
Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,8825 (14 апреля — Br1,8817 за $1). Курс евро вырос на Br0,0037 и составляет Br2,0014 (14 апреля — Br1,9977 за 1 евро).
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 17 апреля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,8825 (14 апреля — Br1,8817 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0037 и составляет Br2,0014 (14 апреля — Br1,9977 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0018 до Br3,3463 за 100 российских рублей (14 апреля — Br3,3445 за 100 российских рублей).