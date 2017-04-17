В Калининграде вручили ключи дольщикам последнего дома «Новой Сельмы»

В Калининграде региональные и федеральные чиновники торжественно вручили ключи от квартир дольщикам последнего корпуса комплекса «Новая Сельма» на улице Согласия, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru». Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте правительства Калининградской области до сих пор не опубликовано.

В новом доме ключи от квартир получили 105 дольщиков, всего при строительстве «Новой Сельмы» пострадали 565 семей. Первый дом комплекса был сдан в июле 2016 года, второй — в сентябре, третий — в ноябре 2016 года.

«На самом деле то, что произошло с “СУ-155”, не вписывается в обычные рамки работы не только нашего министерства, но и правительства России в целом, мы обычно все-таки не занимаемся проблемами отдельных негосударственных компаний. Но когда произошла ситуация сложная с этой компанией, в 14 регионах потенциально могли пострадать около 30 тыс людей», — заявил глава федерального Минстроя Михаил Мень. По его словам, в прошлом году в России удалось достроить 59 домов, в этом году совместно с «Российским капиталом» правительство планирует сдать ещё 37 домов.

«В прошлом году практически 460 семей получили ключи, в этот дом у нас заезжают 105 семей. Есть еще маленькие проблемы, связанные с юридическими вопросами, но я уверен, что они в ближайшее время будут уже решены и окончательно всё будет оформлено в собственность дольщиков», — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» дольщики, ещё ни одна квартира комплекса в собственность не оформлена — связано это с процедурой банкротства. Сейчас все ждут решения суда, который должен состояться в мае.

Напомним, комплекс «Новая Сельма» в Калининграде строила дочерняя компания гиганта «СУ-155». Около года строительство практически не велось — дольщики жаловались, что на объекте «вбивается по два гвоздя в неделю». Достройкой объектов «СУ-155» в итоге занялся банк «Российский капитал». Калининградские дольщики за год провели более 10 акций протеста, требуя возобновить строительство комплекса. В апреле 2016 года строительство комплекса возобновилось. На сегодня сданы все четыре дома.

Отметим, что дольщики «СУ-155» впервые в ходе банкротства компании получили возможность зарегистрировать право собственности на свои квартиры только в ноябре прошлого года. Этого через суд добились клиенты компании в Нижнем Новгороде.