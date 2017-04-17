Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Галкин высказался о беременности Проскуряковой - СМИ
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14:23 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде вручили ключи дольщикам последнего дома «Новой Сельмы»

Однако в собственность ещё ни одна квартира комплекса не оформлена.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде региональные и федеральные чиновники торжественно вручили ключи от квартир дольщикам последнего корпуса комплекса «Новая Сельма» на улице Согласия, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru». Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте правительства Калининградской области до сих пор не опубликовано.

В новом доме ключи от квартир получили 105 дольщиков, всего при строительстве «Новой Сельмы» пострадали 565 семей. Первый дом комплекса был сдан в июле 2016 года, второй — в сентябре, третий — в ноябре 2016 года.

«На самом деле то, что произошло с “СУ-155”, не вписывается в обычные рамки работы не только нашего министерства, но и правительства России в целом, мы обычно все-таки не занимаемся проблемами отдельных негосударственных компаний. Но когда произошла ситуация сложная с этой компанией, в 14 регионах потенциально могли пострадать около 30 тыс людей», — заявил глава федерального Минстроя Михаил Мень. По его словам, в прошлом году в России удалось достроить 59 домов, в этом году совместно с «Российским капиталом» правительство планирует сдать ещё 37 домов.

«В прошлом году практически 460 семей получили ключи, в этот дом у нас заезжают 105 семей. Есть еще маленькие проблемы, связанные с юридическими вопросами, но я уверен, что они в ближайшее время будут уже решены и окончательно всё будет оформлено в собственность дольщиков», — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» дольщики, ещё ни одна квартира комплекса в собственность не оформлена — связано это с процедурой банкротства. Сейчас все ждут решения суда, который должен состояться в мае.

Напомним, комплекс «Новая Сельма» в Калининграде строила дочерняя компания гиганта «СУ-155». Около года строительство практически не велось — дольщики жаловались, что на объекте «вбивается по два гвоздя в неделю». Достройкой объектов «СУ-155» в итоге занялся банк «Российский капитал». Калининградские дольщики за год провели более 10 акций протеста, требуя возобновить строительство комплекса. В апреле 2016 года строительство комплекса возобновилось. На сегодня сданы все четыре дома.

Отметим, что дольщики «СУ-155» впервые в ходе банкротства компании получили возможность зарегистрировать право собственности на свои квартиры только в ноябре прошлого года. Этого через суд добились клиенты компании в Нижнем Новгороде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Руки лесоруба: как в суде допрашивали Игоря Рудникова
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Васильева предложила учить школьников основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь