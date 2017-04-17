Назван размер ущерба России от «помидорной войны» с Турцией

Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки ряда российской продукции.

Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки ряда российской продукции.

При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы. Так, поставки в Белоруссию выросли более чем в семь раз, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза. В то же время в России местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 миллиарда долларов.

12 апреля глава Ассоциации торговцев фруктами и овощами турецкого города Мерсин (там расположен один из важнейших портов в стране) Мунир Сен заявил, что фермеры страны оказались на грани разорения из-за российского эмбарго.

С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. По данным Bloomberg, Турция решилась на это из-за сохранения части российских санкций, которые касаются импорта овощей, а также визового режима.