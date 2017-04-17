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17:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван размер ущерба России от «помидорной войны» с Турцией

«Помидорная война» с Анкарой стоила Москве 1,3−1,5 миллиарда долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие томаты.

Источник: Reuters

Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки ряда российской продукции.

При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы. Так, поставки в Белоруссию выросли более чем в семь раз, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза. В то же время в России местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 миллиарда долларов.

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12 апреля глава Ассоциации торговцев фруктами и овощами турецкого города Мерсин (там расположен один из важнейших портов в стране) Мунир Сен заявил, что фермеры страны оказались на грани разорения из-за российского эмбарго.

С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. По данным Bloomberg, Турция решилась на это из-за сохранения части российских санкций, которые касаются импорта овощей, а также визового режима.

Отношения двух стран резко испортились после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016-го начали действовать санкции против Турции. Они, в частности, касались поставок продовольствия в Россию. Отношения начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции принес официальные извинения российской стороне. После этого санкции стали смягчаться, при этом помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.

Комментарии
23
максим !!!
только я заметил что все контрсанкции бьют исключительно по кошелькам простых россиян ??и никто ведь в кремле даже и не мыслил скажем так ограничить поставки автомобилей S класса ,яхт и прочих элементов роскоши без которых избранники народа и прочие сертифицированные патриоты и носители скреп не представляет себе достойной жизнедеятельности в "любимой" стране
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Андрей Гончаров
Если институт Гайдара, то да, мы проверим. А как же?))
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Константин Дроздов
больше химии дайте народу!эти помидоры не доживают от прилавка до стола. надо есть свое и по сезону а этот тухляк пусть сами жрут.
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