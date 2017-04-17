Назван размер ущерба России от «помидорной войны» с Турцией
«Помидорная война» с Анкарой стоила Москве 1,3−1,5 миллиарда долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие томаты.
«Помидорная война» с Анкарой стоила Москве 1,3−1,5 миллиарда долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие томаты.
Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».
При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы. Так, поставки в Белоруссию выросли более чем в семь раз, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза. В то же время в России местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 миллиарда долларов.
12 апреля глава Ассоциации торговцев фруктами и овощами турецкого города Мерсин (там расположен один из важнейших портов в стране) Мунир Сен заявил, что фермеры страны оказались на грани разорения
С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. По данным Bloomberg, Турция решилась на это
Отношения двух стран резко испортились после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016-го начали действовать санкции против Турции. Они, в частности, касались поставок продовольствия в Россию. Отношения начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции принес официальные извинения российской стороне. После этого санкции стали смягчаться, при этом помидоры и огурцы