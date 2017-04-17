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14:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Росстат назвал средние зарплаты учителей, воспитателей, врачей и медсестер в Башкирии

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Росстат опубликовал данные по средней заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2016 года.

Согласно документу, средняя зарплата учителей в Башкортостане составила 26 242 рубля. В среднем в ПФО учителя зарабатывают 25 814 рублей. В Татарстане средняя зарплата — 28 942 рубля, самая высокая зарплата в округе у педагогов Пермского края — 29 835, низкая — в Чувашской Республике — 20 882.

Заработная плата сотрудников дошкольных учреждений составила 22 298 рублей, в Татарстане работники детсадов получают в среднем 26 293, в Марий Эл — 17 992.

Заработная плата врачей в Башкортостане равна 42 922 рублям, в соседнем Татарстане медики получают в среднем 39 832 рубля, меньше средней в ПФО зарплата у врачей республики Марий Эл — 31 683. Средний медицинский персонал в Башкортостане имеет среднюю зарплату 23 514 рублей.

Соцработникам в Башкортостане платят в среднем 20 083 рубля. Меньше всего заработная плата у работников социальной сферы в ПФО — в Кировской области — 13 098 рублей.

Работники учреждений культуры Башкортостана зарабатывают в среднем 18 676 рублей, в Пермском крае — 23 051, в республике Марий Эл — 13 797.

Научные сотрудники в нашем регионе получают 37 856 рублей, среди субъектов ПФО высокая зарплата у работников этой сферы в Ульяновской области (67 257), самая низкая — в Пензенской области (21 043).

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