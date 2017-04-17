В Волгограде для всех перевозчиков создадут равные условия работы

Для общественного транспорта создадут выделенные полосы, линейка муниципального транспорта будет расширена, а маршрутные такси впишут в комплексную транспортную схему — такие опорные моменты озвучил губернатор.

— Я иногда слышу, что идёт передел бизнеса. Что переделывать? Мы наводим элементарный порядок в данной сфере, — заявил Андрей Бочаров. — Делаем то, что во многих регионах, которые активно развиваются, было сделано много лет назад.

Долгие годы в Волгограде постепенно «убивали» муниципальный транспорт в угоду частников. Соотношение муниципального и частного транспорта в городе было 15 на 85%, но налоговые поступления от них были в точности наоборот: 85 на 15%.

Он отметил, что в Волгограде будет расширяться линейка муниципального транспорта. Перевозчики должны вовремя получить компенсации за обслуживание льготных категорий граждан.

— Подчеркну, что никто не ставит задачу ликвидировать в городе маршрутные такси, — сказал он. — Им будет отведена своя роль. Но при этом требования к работе всех перевозчиков будут одинаковые. Обеспечение транспортной доступности всех территорий города — основа разработки КТС. Мы будем помогать городу. Положительные отзывы от населения, поступающие по факту реализации КТС, говорят о том, что мы на правильном пути.