В расписание вводятся две новые казанские электрички
(Город Казань KZN.RU, 17 апреля). В Казани назначены 2 новые электрички. В расписание введены пригородные поезда № 6322 Краснозаринск — Казань (05.56−07.15) и № 6402 Казань — Бирюли (07.17−08.16).
(Город Казань KZN.RU, 17 апреля). В Казани назначены 2 новые электрички. В расписание введены пригородные поезда № 6322 Краснозаринск — Казань (05.56−07.15) и № 6402 Казань — Бирюли (07.17−08.16).
Электрички назначены вместо выведенного из расписания пригородного поезда № 6322 сообщением Краснозаринск — Бирюли (05.56−08.16), сообщает