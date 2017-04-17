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17:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В расписание вводятся две новые казанские электрички

(Город Казань KZN.RU, 17 апреля). В Казани назначены 2 новые электрички. В расписание введены пригородные поезда № 6322 Краснозаринск — Казань (05.56−07.15) и № 6402 Казань — Бирюли (07.17−08.16).

Источник: Город Казань.KZN.RU

Электрички назначены вместо выведенного из расписания пригородного поезда № 6322 сообщением Краснозаринск — Бирюли (05.56−08.16), сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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