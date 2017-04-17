Нелегальный полигон промышленных отходов выявлен в Нижегородской области

Пресс-служба департамента сообщает в понедельник, что в ходе осмотра промзоны на территории Большемокринского сельсовета был обнаружен склад нефтесодержащих отходов.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Поволжье» пресс-секретарь ведомства Елена Капитанова, на промплощадке очищали железнодорожные цистерны от остатков серной и азотной кислоты, нефтепродуктов, затем их распиливали.

«Нефтесодержащие отходы выливались в почву и уже вышли за территорию промзоны, подходили к озеру», — сообщила Е. Капитанова.

Собеседница агентства затруднилась оценить территорию свалки, уточнив, что она «находится на нескольких больших участках».

«К организации многолетней свалки могут быть причастны крупные предприятия района, которые незаконно утилизируют отходы. Ущерб окружающей среде оценивается в сотни миллионов рублей», — отметила Е. Капитанова.

В ходе расследования будут установлены виновные и принято решение о привлечении их к уголовной ответственности по фактам совершения экологических преступлений.