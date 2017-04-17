Эксперт прогнозирует еще одно повышение тарифов на электроэнергию
Эксперт прогнозирует еще одно повышение тарифов на электроэнергию.
Эксперт прогнозирует еще одно повышение тарифов на электроэнергию.
По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, повышение тарифов, скорее всего, стоит ожидать в следующем году.
«Тарифы на электроэнергию только недавно были установлены, буквально в марте месяце. Поэтому, сейчас пересматриваться они не будут. Скорее всего, в течении этого года будут накапливаться так называемые “отрицательные финансовые отклонения”. То есть, компании будут эту разницу в цене закладывать в убытки, которые они должны будут восполнить в следующий тарифный период, и, соответственно, эти деньги должны будут получить при установлении следующих тарифов», — отметил эксперт.
Ранее молдавское правительство подписало договор на поставку электроэнергии в Молдову с украинской компанией DTEK Trading по цене 50,2 доллара за мегаватт час. До этого республика закупала электроэнергию у Молдавской ГРЭС по 48,9 доллара за мегаватт час. Таким образом, с 1 апреля закупочная цена на импортируемую энергию увеличилась на 1,3 доллара с каждого мегаватт часа.