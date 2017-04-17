Эксперт прогнозирует еще одно повышение тарифов на электроэнергию.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, повышение тарифов, скорее всего, стоит ожидать в следующем году.

«Тарифы на электроэнергию только недавно были установлены, буквально в марте месяце. Поэтому, сейчас пересматриваться они не будут. Скорее всего, в течении этого года будут накапливаться так называемые “отрицательные финансовые отклонения”. То есть, компании будут эту разницу в цене закладывать в убытки, которые они должны будут восполнить в следующий тарифный период, и, соответственно, эти деньги должны будут получить при установлении следующих тарифов», — отметил эксперт.

Ранее молдавское правительство подписало договор на поставку электроэнергии в Молдову с украинской компанией DTEK Trading по цене 50,2 доллара за мегаватт час. До этого республика закупала электроэнергию у Молдавской ГРЭС по 48,9 доллара за мегаватт час. Таким образом, с 1 апреля закупочная цена на импортируемую энергию увеличилась на 1,3 доллара с каждого мегаватт часа.