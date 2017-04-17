Алиханов пообещал в 2017 году сдать ещё два проблемных дома в Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в этом году в регионе планируется достроить ещё два проблемных жилых дома.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в этом году в регионе планируется достроить ещё два проблемных жилых дома.
«В регионе, к сожалению, остаются ещё несколько объектов, два из них мы в этом году точно будем закрывать, я имею в виду, вводить в эксплуатацию, и остаётся еще пять
«Скажем так, нам осталось только с наследием разобраться не очень приятным, а дальше все механизмы защиты в таких ситуациях в нашей стране внедрены, что не может нас не радовать», — добавил Алиханов.