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17:41 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов пообещал в 2017 году сдать ещё два проблемных дома в Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в этом году в регионе планируется достроить ещё два проблемных жилых дома.

Источник: Новый Калининград

«В регионе, к сожалению, остаются ещё несколько объектов, два из них мы в этом году точно будем закрывать, я имею в виду, вводить в эксплуатацию, и остаётся еще пять довольно-таки сложных объектов, где есть обманутые дольщики. Но мы сегодня с Михаилом Александровичем (Менем — прим. ред.) обсуждали этот вопрос — есть инициативы и на уровне региона по принятию специального законодательства, и на федеральном уровне, которые в том числе дополнительные, скажем так, инструменты инвестиционного характера будут внедрять для того, чтобы проблему дольщиков полностью ликвидировать», — заявил он журналистам в понедельник во время торжественного мероприятия, посвящённого сдаче последнего корпуса комплекса «Новая Сельма» в Калининграде на улице Согласия.

«Скажем так, нам осталось только с наследием разобраться не очень приятным, а дальше все механизмы защиты в таких ситуациях в нашей стране внедрены, что не может нас не радовать», — добавил Алиханов.

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