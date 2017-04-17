Алиханов пообещал в 2017 году сдать ещё два проблемных дома в Калининградской области

«В регионе, к сожалению, остаются ещё несколько объектов, два из них мы в этом году точно будем закрывать, я имею в виду, вводить в эксплуатацию, и остаётся еще пять довольно-таки сложных объектов, где есть обманутые дольщики. Но мы сегодня с Михаилом Александровичем (Менем — прим. ред.) обсуждали этот вопрос — есть инициативы и на уровне региона по принятию специального законодательства, и на федеральном уровне, которые в том числе дополнительные, скажем так, инструменты инвестиционного характера будут внедрять для того, чтобы проблему дольщиков полностью ликвидировать», — заявил он журналистам в понедельник во время торжественного мероприятия, посвящённого сдаче последнего корпуса комплекса «Новая Сельма» в Калининграде на улице Согласия.

«Скажем так, нам осталось только с наследием разобраться не очень приятным, а дальше все механизмы защиты в таких ситуациях в нашей стране внедрены, что не может нас не радовать», — добавил Алиханов.