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15:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Застройщики представили проекты развития 3 кварталов в Воронеже

Предложения направили на доработку.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские застройщики представили проекты развития трех городских кварталов на заседании комиссии по вопросам строительства в мэрии. Предложения направили на дополнительную проработку, сообщила пресс-служба городской администрации в понедельник, 17 апреля.

Заместитель гендиректора ОАО «Воронежоблремстройпроект» Денис Захаров рассказал о предварительном проекте развития территории квартала, ограниченного улицами 20-летия ВЛКСМ, Большая Чернавская и переулком Фабричный. На участке площадью около 28 соток планируется строительство многофункционального здания с жилыми и нежилыми помещениями высотой не более восьми этажей и двухуровневым подземным паркингом на 75 мест. Пока на рассматриваемой территории находится нежилое здание.

— В проекте найдут отражение проезды, пешеходные дорожки, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха, детские и хозяйственные площадки, — отметил Денис Захаров.

Генеральный директор ООО СК «Развитие-М» Сергей Гончаров презентовал проект планировки квартала на улице Летчика Колесниченко, где сейчас расположены полуразрушенные ветхие здания и гаражи-самострои. На их месте может появиться многоквартирный жилой дом с переменной этажностью. Кроме того, застройщик запланировал реконструкцию заброшенного сквера, расположенного недалеко от пересечения улиц Колесниченко и Ворошилова.

Мэр Александр Гусев обратил внимание Сергея Гончарова на необходимость предусмотреть помещение под частный детский сад, поскольку существующий государственный переполнен.

Руководитель департамента развития медицинской ассоциации «ЭРА» Александр Канин рассказал о проекте строительства 12-этажного медицинского центра на Московском проспекте, 6 и благоустройстве прилегающей территории.

Комиссия приняла решение о дополнительной проработке каждого проекта с учетом наличия объектов социального и инженерного назначения и соответствия действующим градостроительным нормативам.

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