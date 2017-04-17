Застройщики представили проекты развития 3 кварталов в Воронеже
Предложения направили на доработку.
Предложения направили на доработку.
Воронежские застройщики представили проекты развития трех городских кварталов на заседании комиссии по вопросам строительства в мэрии. Предложения направили на дополнительную проработку, сообщила
Заместитель гендиректора ОАО «Воронежоблремстройпроект» Денис Захаров рассказал о предварительном проекте развития территории квартала, ограниченного улицами 20-летия ВЛКСМ, Большая Чернавская и переулком Фабричный. На участке площадью около 28 соток планируется строительство многофункционального здания с жилыми и нежилыми помещениями высотой не более восьми этажей и двухуровневым подземным паркингом на 75 мест. Пока на рассматриваемой территории находится нежилое здание.
— В проекте найдут отражение проезды, пешеходные дорожки, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха, детские и хозяйственные площадки, — отметил Денис Захаров.
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