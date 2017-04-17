В Калининграде на четыре дня закроют участок Ремонтного переулка
В областном центре на четыре дня закроют для сквозного движения автомобилей участок Ремонтного переулка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В областном центре на четыре дня закроют для сквозного движения автомобилей участок Ремонтного переулка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ограничения введут с 15 по 18 мая. На участке между домами № 6 и № 12 сотрудники МП КХ «Водоканал» отремонтируют канализационный коллектор.
Сотрудники предприятия до начала работ установят соответствующие ограждения и дорожные знаки.