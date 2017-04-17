УФАС выявило нарушения в действиях двух пермских перевозчиков
ООО «Мега-Групп» обратилось в Пермское УФАС России с жалобой на действия трех
ООО «Мега-Групп» обратилось в Пермское УФАС России с жалобой на действия трех
Согласно договору, заключенному с епартаментом дорог и транспорта администрации Перми, пассажирские перевозки по автобусному маршруту № 20 «микрорайон Новый Крым — Драмтеатр» осуществляет
Пермское УФАС России выдало предупреждения перевозчикам, согласно которому они должны прекратить деятельность до 10 марта 2017 года. Представители компаний сообщили, что требования выполнены. Однако 13 марта в антимонопольный орган вновь поступила информация с подтверждающими документами о продолжении работы этих перевозчиков. Было установлено, что перевозки по маршруту № 20 продолжали две компании — ООО «Закамский автобус-1» и ООО «Закамский автобус-3».
В действиях этих компаний антимонопольный орган выявил признаки недобросовестной конкуренции, в связи с чем возбуждено дело по ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции».
«Рассматриваемые действия перевозчиков могут причинить убытки другим хозяйствующим