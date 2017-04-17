УФАС выявило нарушения в действиях двух пермских перевозчиков

Согласно договору, заключенному с епартаментом дорог и транспорта администрации Перми, пассажирские перевозки по автобусному маршруту № 20 «микрорайон Новый Крым — Драмтеатр» осуществляет компания-заявитель ООО «Мега-Групп». Однако транспортные средства перечисленных компаний-перевозчиков продолжали курсировать по этому маршруту.



Пермское УФАС России выдало предупреждения перевозчикам, согласно которому они должны прекратить деятельность до 10 марта 2017 года. Представители компаний сообщили, что требования выполнены. Однако 13 марта в антимонопольный орган вновь поступила информация с подтверждающими документами о продолжении работы этих перевозчиков. Было установлено, что перевозки по маршруту № 20 продолжали две компании — ООО «Закамский автобус-1» и ООО «Закамский автобус-3».



В действиях этих компаний антимонопольный орган выявил признаки недобросовестной конкуренции, в связи с чем возбуждено дело по ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции».

«Рассматриваемые действия перевозчиков могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести вред их деловой репутации», — подчеркивает помощник руководителя УФАС Галина Ужегова, слова которой приводит пресс-служба антимонопольного ведомства.