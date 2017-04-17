Кондратьев поручил прозрачно освоить 23,5 миллиарда на ремонт дорог

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В Апшеронском районе состоялось совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

В региональном дорожном фонде на эти цели в 2017 году заложено 23,5 млрд рублей.

На эти средства будут отремонтированы 580 км краевых автодорог и 10 мостов, установлено 70 км освещения на трассах и в населенных пунктах.

— Необходимо чтобы средства были освоены максимально прозрачно. Жители края должны понимать, какие дороги будут построены или отремонтированы и сколько денег на это будет потрачено, — цитирует губернатора пресс-служба администрации.



Распределение средств из краевого дорожного фонда будет осуществляться следующим образом: 8,8 млрд рублей — ремонт и капитальный ремонт, 5,5 млрд рублей — содержание, 3,7 млрд рублей — развитие улично-дорожной сети муниципалитетов, 3,3 млрд рублей — строительство и реконструкция дорог, 1,9 млрд рублей — направлены на ремонт дорог в г. Краснодаре.

Во избежание транспортного коллапса на трассах и в муниципалитетах, Кондратьев поручил проинформировать кубанцев об участках дорог, на которых запланирован ремонт и заблаговременно опубликовать информацию на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и на официальных страницах администраций муниципальных образований.

Напомним, что подобный перечень дорожных участков, на которых будет проводиться капитальный ремонт, уже опубликован на официальном сайте краснодарской мэрии. К ноябрю в краевой столице уложат около 72 км нового асфальта. Ремонтировать одну из самых проблематичных краснодарских улиц ул. Новороссийскую начнут уже 15 мая.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко также обозначил ключевые объекты краевой дорожной инфраструктуры.