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18:36 (мск), источник: Фонтанка

Горсуд заново оценит законность передачи Исаакия церкви

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал частную жалобу к Смольному по поводу передачи Исаакиевского собора церкви. Ее податель ссылается на вновь открывшиеся обстоятельства.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в горсуде 17 апреля, частная жалоба подана депутатом ЗакСа Борисом Вишневским на определение суда первой инстанции, отказавшего принять коллективный иск противников передачи Исаакия к комитету имущественных отношений.

«Истцы ссылаются на то, что они не знали об отсутствии заявления РПЦ на передачу, а также на то, что подготовительные мероприятия к процедуре передачи не имеют правовых последствий», — уточнили в горсуде.

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Дата рассмотрения частной жалобы не назначена.

Ранее Василеостровский и Смольнинский суды последовательно отказывали общественникам в рассмотрении исков к Смольному со ссылкой на ФЗ-327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Защитники Исаакия намерены обжаловать в Конституционном суде некоторые положения закона, из-за которых физические и юридические лица фактически лишены возможности отстаивать свои права и интересы на стадии подготовки передачи религиозных объектов. Изначально Исаакиевский собор планировалось передать РПЦ на Пасху — 16 апреля. В конце прошлой неделе РБК сообщил новую дату — 12 июля, когда отмечается день апостолов Петра и Павла.

На 26 апреля в Петербурге намечен референдум по вопросу о статусе собора. Его проведение будет утверждено или отклонено на заседании петербургского ЗакСа 21 апреля.

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