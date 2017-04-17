Горсуд заново оценит законность передачи Исаакия церкви

«Истцы ссылаются на то, что они не знали об отсутствии заявления РПЦ на передачу, а также на то, что подготовительные мероприятия к процедуре передачи не имеют правовых последствий», — уточнили в горсуде.

Как сообщили в горсуде 17 апреля, частная жалоба подана депутатом ЗакСа Борисом Вишневским на определение суда первой инстанции, отказавшего принять коллективный иск противников передачи Исаакия к комитету имущественных отношений.

Дата рассмотрения частной жалобы не назначена.

Ранее Василеостровский и Смольнинский суды последовательно отказывали общественникам в рассмотрении исков к Смольному со ссылкой на ФЗ-327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Защитники Исаакия намерены обжаловать в Конституционном суде некоторые положения закона, из-за которых физические и юридические лица фактически лишены возможности отстаивать свои права и интересы на стадии подготовки передачи религиозных объектов. Изначально Исаакиевский собор планировалось передать РПЦ на Пасху — 16 апреля. В конце прошлой неделе РБК сообщил новую дату — 12 июля, когда отмечается день апостолов Петра и Павла.

На 26 апреля в Петербурге намечен референдум по вопросу о статусе собора. Его проведение будет утверждено или отклонено на заседании петербургского ЗакСа 21 апреля.