Горсуд заново оценит законность передачи Исаакия церкви

Как сообщили в горсуде 17 апреля, частная жалоба подана депутатом ЗакСа Борисом Вишневским на определение суда первой инстанции, отказавшего принять коллективный иск противников передачи Исаакия к комитету имущественных отношений.
«Истцы ссылаются на то, что они не знали об отсутствии заявления РПЦ на передачу, а также на то, что подготовительные мероприятия к процедуре передачи не имеют правовых последствий», — уточнили в горсуде.
Дата рассмотрения частной жалобы не назначена.
Ранее Василеостровский и Смольнинский суды последовательно отказывали общественникам в рассмотрении исков к Смольному со ссылкой на ФЗ-327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Защитники Исаакия намерены обжаловать в Конституционном суде некоторые положения закона,
На 26 апреля в Петербурге намечен референдум по вопросу о статусе собора. Его проведение будет утверждено или отклонено на заседании петербургского ЗакСа 21 апреля.