ФАС и Google заключили мировое соглашение

«Срок соглашения 6 лет и 9 месяцев», — сказал он.

Google в течение двух месяцев должен выплатить все штрафы ФАС, но ведомство предполагает, что это произойдет быстрее. Кроме того, компания выполнит предписание ведомства.

ФАС надеется, что по истечении мирового соглашения с Google конкуренция на рынке будет сохранена, отметил Доценко.

Google разработает «окно выбора» поисковой системы на существующих и будущих устройствах на Android, отметил представитель ФАС.