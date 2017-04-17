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16:24 (мск), источник: ТАСС

ФАС и Google заключили мировое соглашение

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Google по делу об Android. Соглашение заключено на срок 6 лет и 9 месяцев, заявил замглавы ФАС Алексей Доценко на пресс-конференции.

Источник: AP 2017

«Срок соглашения 6 лет и 9 месяцев», — сказал он.

Google в течение двух месяцев должен выплатить все штрафы ФАС, но ведомство предполагает, что это произойдет быстрее. Кроме того, компания выполнит предписание ведомства.

ФАС надеется, что по истечении мирового соглашения с Google конкуренция на рынке будет сохранена, отметил Доценко.

Google разработает «окно выбора» поисковой системы на существующих и будущих устройствах на Android, отметил представитель ФАС.

Комментарии
6
Оксана Поддубная
Фас - это команда, которая дается моему любимому АБ для написания очередного шедевра.
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Sergey
Да вот тут соглашусь с вами. Конечно АБ иронизирует, но лично мне не до иронии. Каждый раз приходится вычищать и там где это возможно удалять, весь этот шлак от РФ, насильно навязываемый сегодня уже по умолчанию. ))
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Sergey
Нет там никакой интеграции! Есть насильственное навязывание собственных поисковиков и сервисов. ))
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