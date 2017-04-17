ФАС и Google заключили мировое соглашение
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Google по делу об Android. Соглашение заключено на срок 6 лет и 9 месяцев, заявил замглавы ФАС Алексей Доценко на
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Google по делу об Android. Соглашение заключено на срок 6 лет и 9 месяцев, заявил замглавы ФАС Алексей Доценко на
«Срок соглашения 6 лет и 9 месяцев», — сказал он.
Google в течение двух месяцев должен выплатить все штрафы ФАС, но ведомство предполагает, что это произойдет быстрее. Кроме того, компания выполнит предписание ведомства.
ФАС надеется, что по истечении мирового соглашения с Google конкуренция на рынке будет сохранена, отметил Доценко.
Google разработает «окно выбора» поисковой системы на существующих и будущих устройствах на Android, отметил представитель ФАС.