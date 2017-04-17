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17:45 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Ремонт дорожного полотна стартовал на улице Пархоменко в Волгограде

В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко рабочие приступили к обновление дорожного покрытия.

По информации администрации Волгограда, в настоящее время на объекте ведется нивелировка существующего покрытия. Рабочие снимают отметки старого асфальтобетонного покрытия, чтобы затем сделать двускатный профиль проезжей части, поперечный и продольный уклон свести в ливневую канализацию на пересечении с улицей Кубанской. В конечном итоге, констатируют подрядчики, данный комплекс мер поможет сделать новое асфальтовое покрытие наиболее прочным и долговечным. Увеличится скорость движения общественного и частного транспорта, а значит, и пропускная способность.

По данным мэрии, всего на участке в границах от улицы Кубанской до улицы Невской будет заменено свыше 300 метров бордюров, выполнено устройство выравнивающего слоя. На заключительном этапе щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет уложено свыше 4000 квадратных метров верхнего покрытия. Для комфорта пешеходов вдоль дороги будут обновлены тротуары. Гарантия на работы составит 4 года.

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