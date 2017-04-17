Ремонт дорожного полотна стартовал на улице Пархоменко в Волгограде
В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко рабочие приступили к обновление дорожного покрытия.
В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко рабочие приступили к обновление дорожного покрытия.
По информации администрации Волгограда, в настоящее время на объекте ведется нивелировка существующего покрытия. Рабочие снимают отметки старого асфальтобетонного покрытия, чтобы затем сделать двускатный профиль проезжей части, поперечный и продольный уклон свести в ливневую канализацию на пересечении с улицей Кубанской. В конечном итоге, констатируют подрядчики, данный комплекс мер поможет сделать новое асфальтовое покрытие наиболее прочным и долговечным. Увеличится скорость движения общественного и частного транспорта, а значит, и пропускная способность.
По данным мэрии, всего на участке в границах от улицы Кубанской до улицы Невской будет заменено свыше 300 метров бордюров, выполнено устройство выравнивающего слоя. На заключительном этапе