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16:53 (мск), источник: РБК

Названа самая массовая профессия России

Наибольшее число работников в России работают водителями, сообщил проректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Рощин.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас самая массовая профессия в России — водитель, 7% занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», — сказал Рощин, выступая в ходе круглого стола «100 вопросов по профессии» (цитата по ТАСС).

Второе место в рейтинге самых массовых профессий, по словам Рощина, занимают специалисты в области торговли.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2017 году самыми востребованными на трудовом рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.

Комментарии
3
Володя Ульянов
Одни ворую другие охраняют тех кто наворовал
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игорь храмов
А еще охраник.
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Россиянен
водители и торгаши, экономика в перед
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