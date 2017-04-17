Названа самая массовая профессия России

«Сейчас самая массовая профессия в России — водитель, 7% занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», — сказал Рощин, выступая в ходе круглого стола «100 вопросов по профессии» (цитата по ТАСС).

Второе место в рейтинге самых массовых профессий, по словам Рощина, занимают специалисты в области торговли.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2017 году самыми востребованными на трудовом рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.