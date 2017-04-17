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17:28 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На улицах Волгограда появляются новые торговые павильоны

Уже в середине лета жители и гости Волгограда увидят город-герой в новом облике.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Планомерная борьба с хаотичной уличной торговлей и несанкционированными объектами даст видимый результат. С городских улиц исчезнут неприглядные киоски и ларьки, а все торговые павильоны будут выполнены в едином архитектурном стиле.

Центральный район, улица Рокоссовского, специалисты демонтируют самовольно установленный торгово-остановочный комплекс. Такая картина уже не удивляет прохожих. За последние два года только в этом районе убрали порядка 80 подобных объектов.

Ирина Гончарова, начальник экономического отдела администрации Центрального района г. Волгограда: «Мероприятие проводится в рамках реализации постановления № 764 о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов. Планируется в дальнейшем после проведения мероприятий по демонтажу проведение работ по благоустройству улицы Рокоссовского, замена на новый остановочный комплекс данного объекта и благоустройство всей территории улицы Рокоссовского».

Постепенный плановый переход от ларьков к цивилизованной торговле по принципу шаговой доступности — важнейшая часть большой работы по созданию комфортной и привлекательной городской среды. Еще в феврале этого года в силу вступило постановление городской администрации о порядке размещения торговых объектов, а департамент экономического развития разработал для этого проекта специальную схему.

Наталья Семенова, председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной Думы: «Комплексный подход — это не только наведение порядков, комплексный подход — это, прежде всего, безопасность тех товаров, которые предлагаются нам. Ведь мы полностью не информированы о товарах, которые продаются в маленьких киосках. Начиная от технологии их приготовления, заканчивая их сроками годности».

Кировский район. Улица 64-й армии. На протяжении 20 лет в этом районе рядом с территорией бывшей 107-й школы существовал несанкционированный рынок. И лишь 1 июня 2016 года решением суда удалось ликвидировать крупную торговую площадку. В общей сложности очистили территорию в 2000 квадратных метров, на которой располагался 91 нестационарный объект. За этот год на этой площадке было произведено немало работ. И вот как преобразилась эта улица теперь.

Сергей Клименков, заместитель главы администрации Кировского района: «Была благоустроена территория, которую занимал рынок. Были посажены деревья. Был посеян газончик. И хочу добавить, что в рамках комплексного благоустройства Волгограда запланировано улучшить еще шесть улиц: 64-й армии, Колосовая, Ярославская, Лимоновая, Песчаная и Лазоревая».

В трех районах уже активно реализуется программа по благоустройству. Это Кировский, Центральный и Тракторозаводский — здесь изготовленные в новом архитектурном облике нестационарные объекты уже начали свою работу.

Дмитрий Семененко, коммерческий директор торгового дома: «Торговля на улицах нашего города подразумевает определенные правила. Изменения в основном касаются внешнего вида, потому что это не только изменение городской среды, это не только эргономика городская, но это еще, безусловно, и конкурентное преимущество».

Новый демонтированный цветочный павильон на улице Ткачева официально работает с 21 марта, такое компенсационное место получил предприниматель взамен старого. Павильон с красивой вывеской, и внутри достаточно просторно. Но место, признается сама предприниматель, для цветов не очень удобное, не проходное, а значит, экономически невыгодно.

Наталья Скучинина, предприниматель: «Спорить особо не приходится. Кто мимо едет, видит вывеску, может зайти. А так, люди, которые пешком, с остановки сюда не пойдут. Я бы лично не пошла. Да и уж с первой продольной тем более».

По словам специалистов, Волгоград — единственный город, где официально прописано предоставление компенсационных мест предпринимателям. Кроме того, преимущественное право выбора размещения получат представители бизнеса, которые готовы благоустраивать прилегающие к торговым объектам территории.

Ольга Устинова, уполномоченный по правам предпринимателей в Волгоградской области: «Есть определенные сложности с предоставлением компенсационных мест, в случае если данное место было исключено из схемы. Есть вопросы, конечно, по внешнему виду. Некоторые сетевые компании хотели бы сохранить свой бренд на своих нестационарных торговых объектах. Все эти вопросы решаются в рабочем порядке».

На сегодняшний день еще остаются несанкционированные объекты, которые нуждаются в ликвидации. Они не просто портят внешний вид территории города, но и не отвечают многим требованиям. В скором времени техника для сноса незаконных торговых точек прибудет и туда.

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