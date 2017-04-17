Депозиты на семейный капитал открыты в Беларуси почти на $350 млн

Этот вид долгосрочной поддержки многодетных семей был введен с 1 января 2015 года. Семейный капитал — единовременное предоставление безналичных денежных средств в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. В 2015 году было открыто 11 582 депозитных счета, в 2016 году — 18 983, в январе-марте текущего года — 4 372 депозита.

По словам специалистов, заявления о назначении семейного капитала, поступающие в местные органы власти, рассматриваются в течение одного месяца.

По словам специалистов, заявления о назначении семейного капитала, поступающие в местные органы власти, рассматриваются в течение одного месяца.

Как уже сообщалось БЕЛТА, программа поддержки многодетных семей рассчитана на пять лет — с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.

Денежные средства в $10 тыс. предоставляются семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке — по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования; получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения; формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси, постоянно проживающие в республике: мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года, если с учетом родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет. При этом дата рождения ребенка должна быть не ранее 1 января 2015 года (декабрьские рождения в эту программу не попадают).

Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, то такое право предоставляется отцу (отчиму) при соблюдении остальных условий. Реализовать право на назначение семейного капитала можно только один раз.

В Беларуси будет продолжено использование созданных механизмов поддержки семьи — формирование семейного капитала, оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному году, предоставление широкого спектра социальных услуг семьям с детьми и др.

В 2016—2020 годах семейная политика направлена на сохранение достигнутых показателей рождаемости, укрепление института семьи. Это предусмотрено подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на текущее пятилетие.