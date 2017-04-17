В Ростовской области введено в эксплуатацию 456 тыс. кв. м жилья
По итогам первого квартала 2017 года в Ростовской области введено в эксплуатацию 456 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает
По итогам первого квартала 2017 года в Ростовской области введено в эксплуатацию 456 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает
Предприятиями и организациями построены жилые дома общей площадью 149 тыс. кв. м. На долю индивидуальных застройщиков приходится 67% введенного жилья.
Годовая программа выполнена на 20%. Всего за год планируется ввести в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья.