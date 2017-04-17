Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Легкоатлеты РФ не смогут выступить на ЧМ-2017 под своим флагом
Луческу в «Зените»: уволить сейчас или дать шанс?
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
19:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В аэропорту Одессы открылся новый терминал

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В международном аэропорту Одессы задержкой открылся новый терминал, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: "РИА Новости" Украина

Отмечается, что в скором времени терминал будет принимать и обслуживать пассажиров только внутренних рейсов авиакомпаний, выполняющих полеты по маршрутам Борисполь — Одесса и Жуляны — Одесса. А чартерные и международные регулярные рейсы переведут в новое здание позже.

Новый терминал имеет четыре этажа общей площадью 29 тыс. кв. м.

Площадь залов вылета обеспечит размещение пассажиров 12 рейсов одновременно. Терминал имеет четыре телетрапы. Строительство терминала также включает строительство перрона на четыре воздушные суда типа Boeing-737 и Boeing-767−200.

После завершения строительства нового терминала аэропорта город получит объект инфраструктуры, способен обслужить 3 млн пассажиров в год.

Как сообщалось ранее, международный аэропорт «Борисполь» занял третье место в рейтинге десяти лучших аэропортов Восточной Европы. ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте — международный аэропорт Таллина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские ученые придумали, как защитить самолеты от вражеских ракет
ФСБ задержала организатора теракта в Санкт-Петербурге
Россия поддержала кандидатуру Купчиной на пост генсека ОБСЕ
Эрдоган назвал итоги референдума «победой над крестоносцами»
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
Росавиация проверяет отказ «Победы» перевозить ребенка c ДЦП
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
СКА - чемпион: лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных СКА выиграл серию у "Металлурга" и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они - главные герои хоккейного Санкт-Петербурга
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь