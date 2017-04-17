В аэропорту Одессы открылся новый терминал

Отмечается, что в скором времени терминал будет принимать и обслуживать пассажиров только внутренних рейсов авиакомпаний, выполняющих полеты по маршрутам Борисполь — Одесса и Жуляны — Одесса. А чартерные и международные регулярные рейсы переведут в новое здание позже.

Новый терминал имеет четыре этажа общей площадью 29 тыс. кв. м.

Площадь залов вылета обеспечит размещение пассажиров 12 рейсов одновременно. Терминал имеет четыре телетрапы. Строительство терминала также включает строительство перрона на четыре воздушные суда типа Boeing-737 и Boeing-767−200.

После завершения строительства нового терминала аэропорта город получит объект инфраструктуры, способен обслужить 3 млн пассажиров в год.

Как сообщалось ранее, международный аэропорт «Борисполь» занял третье место в рейтинге десяти лучших аэропортов Восточной Европы. ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте — международный аэропорт Таллина.