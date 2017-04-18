18 апреля в северной части Уфы отключат холодную воду
Специалисты будут работать весь день.
Специалисты будут работать весь день.
18 апреля в северной части Уфы на весь день отключат холодную воду.
Рабочие «Уфаводоканала» будут проводить плановые работы по замене труб в Черниковке и Инорсе.
Без воды останутся жители жилых домов по улицам Транспортная и Мушникова. Кроме того, холодную воду отключат в детском саду № 236, городском социальном приюте для детей и нескольких торговых павильонов.
Подробный список домов, попадающих под отключение можно найти на сайте уфимской администрации.
Плановые работы продлятся с 10 до 20 часов.