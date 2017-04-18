Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

18 апреля в северной части Уфы отключат холодную воду

Специалисты будут работать весь день.

18 апреля в северной части Уфы на весь день отключат холодную воду.

Рабочие «Уфаводоканала» будут проводить плановые работы по замене труб в Черниковке и Инорсе.

Без воды останутся жители жилых домов по улицам Транспортная и Мушникова. Кроме того, холодную воду отключат в детском саду № 236, городском социальном приюте для детей и нескольких торговых павильонов.

Подробный список домов, попадающих под отключение можно найти на сайте уфимской администрации.

Плановые работы продлятся с 10 до 20 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Александру Кокорину дали шанс вернуться в сборную России по футболу
Россия - Турция: кто победит в «помидорной войне»?
Александру Кокорину дали шанс вернуться в сборную России по футболу
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь