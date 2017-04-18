18 апреля в северной части Уфы отключат холодную воду

18 апреля в северной части Уфы на весь день отключат холодную воду.

Рабочие «Уфаводоканала» будут проводить плановые работы по замене труб в Черниковке и Инорсе.

Без воды останутся жители жилых домов по улицам Транспортная и Мушникова. Кроме того, холодную воду отключат в детском саду № 236, городском социальном приюте для детей и нескольких торговых павильонов.

Подробный список домов, попадающих под отключение можно найти на сайте уфимской администрации.

Плановые работы продлятся с 10 до 20 часов.