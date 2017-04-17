КамАЗ с соком из ЮКО превратился в фуру с вином в Павлодаре

Экипаж автопатруля роты дорожно-патрульной полиции департамента внутренних дел Павлодарской области на загородной дороге заметил большегрузный «КамАЗ» с государственным регистрационным номером южного региона Казахстана, который ехал с малой скоростью в объезд контрольно-пропускного пункта, что вызвало подозрение у полицейских, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел «Павлодарской области».

Остановив машину, полицейские проверили документы у водителя и пассажира: ими оказались жители Южно-Казахстанской области. Они рассказали, что везут более 19 тонн томатного и яблочного сока. Это подтверждалось имевшимися у них накладными на перевозимый груз. Но, обойдя машину, полицейские почувствовали резкий запах алкоголя, который исходил из фуры.

О своих догадках полицейские сообщили в дежурную часть, после чего «КамАЗ» был сопровождён в Южный отдел полиции УВД Павлодара. При осмотре грузовика следственно-оперативная группа установила, что фура загружена не соком, который указан в накладной, а коньяком и вином. Из грузовика изъяты 270 коробок с 3 240 бутылок коньяка «Александр» и ящики 12 000 бутылок вина «Касандра».

Этот факт внесён в единый реестр досудебных расследований по статье 214 «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность» Уголовного Кодекса Казахстана.