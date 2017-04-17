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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Росавиация проверяет отказ «Победы» перевозить мать с ребенком c ДЦП

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) проводит проверку отказа в перевозке на рейсе низкобюджетной авиакомпании «Победа» матери с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, сообщило ведомство.

«Федеральное агентство воздушного транспорта проводит проверку беспрецедентного случая — отказа в перевозке на рейсе авиакомпании “Победа” маме с ребенком, страдающим ДЦП», — говорится в сообщении.

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Ведомство отмечает, что 14 апреля мама с 2-летним ребёнком, страдающим ДЦП, прибыли на стойку регистрации авиакомпании «Победа» для оформления посадочных талонов на ночной рейс PBD 407 Внуково (Москва) — Кольцово (Екатеринбург), который должен был вылететь 15 апреля в 00:50 по московскому времени.

Во избежание недоразумений, сообщает Росавиация, пассажирка заблаговременно проинформировала «Победу» о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию.

«Однако сотрудник авиакомпании «Победа» — супервайзер группы по организации пассажирских перевозок — отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров», — информирует ведомство.

В качестве «альтернативы» представитель «Победы» предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из Шереметьево утром того же дня, говорится в сообщении.

«С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями», — подчеркивает ведомство.

Комментарии
2
Рашид Муслимов
Эта Победа явно чудит, при мне не пустили на борт девушку с дамской сумочкой в виде мини рюкзачка:)
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Сергей Саморуков
Тёмный момент . Не исключено , что ребёнок постоянно кричал и т.д. Его конечно жаль , но что делать другим пассажирам ??? Я бы пустил на борт с условием , что мама даст ему снотворное и он проспит весь полёт .
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