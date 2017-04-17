Росавиация проверяет отказ «Победы» перевозить мать с ребенком c ДЦП

«Федеральное агентство воздушного транспорта проводит проверку беспрецедентного случая — отказа в перевозке на рейсе авиакомпании “Победа” маме с ребенком, страдающим ДЦП», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что 14 апреля мама с 2-летним ребёнком, страдающим ДЦП, прибыли на стойку регистрации авиакомпании «Победа» для оформления посадочных талонов на ночной рейс PBD 407 Внуково (Москва) — Кольцово (Екатеринбург), который должен был вылететь 15 апреля в 00:50 по московскому времени.
Во избежание недоразумений, сообщает Росавиация, пассажирка заблаговременно проинформировала «Победу» о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию.
«Однако сотрудник авиакомпании «Победа» — супервайзер группы по организации пассажирских перевозок — отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров», — информирует ведомство.
В качестве «альтернативы» представитель «Победы» предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из Шереметьево утром того же дня, говорится в сообщении.
«С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями», — подчеркивает ведомство.