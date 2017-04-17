«Победа» уволит сотрудника, не обеспечившего посадку на борт ребенка с ДЦП

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Победа» уволит руководителя группы наземного обеспечения за некомпетентность в организации рабочего процесса после отказа в допуске на рейс ребенку, страдающему детским церебральным параличом (ДЦП), и его матери. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

«Авиакомпания “Победа” полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля. В связи с этим руководство авиакомпании “Победа” приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

Кроме того в «Победе» отметили, что авиакомпания уже приступила к подготовке особого руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В частности, была доработана система бронирования: уведомить авиакомпанию о том, что потребуется помощь в организации посадки или специальном сопровождении можно непосредственно в процессе бронирования авиабилета. При этом «Победа» просит пассажиров, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями, заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения регистрации.

Ранее сообщалось, что Росавиация начала проверку информации об отказе в допуске на рейс авиакомпании «Победа» ребенка с детским церебральным параличом. По данным российского ведомства, инцидент произошел 14 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок и его мать должны были вылететь рейсом PBD 407 Внуково (Москва) — Кольцово (Екатеринбург).