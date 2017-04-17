Сколько будет стоить газ для Беларуси

— Если бы все оставалось, как до начала переговоров, то цена была бы под 150 долларов, поэтому скидка существенная, — уточнил вице-премьер.

Он также проинформировал, что формула ценообразования для Беларуси будет привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе.

— Если ранее были две формулы: и Ямало-Ненецкая, и так называемая равнодоходная, то сейчас все привязано к Ямало-Ненецкому округу, и путем понижающих коэффициентов цена на газ будет снижаться.

Беларусь и Россия также договорились до конца этого года разработать базовые принципы формирования единого рынка газа. Это основа создания равных условий хозяйствования для субъектов двух стран. Пока же белорусским предприятиям очень сложно конкурировать с российскими в силу того, что стоимость энергоресурсов для них отличается в разы. К примеру, МАЗ платит 11,3 цента за 1 кВт.ч электроэнергии, а КамАЗ — 4 цента. МАЗ покупает газ по 278 долларов за тысячу кубометров газа, а КамАЗ — всего по 65 долларов.

— Поэтому мы договорились, что выработаем базовые принципы, подготовим изменения в газовые соглашения, чтобы действительно прийти к равным или, по крайней мере, близким ценам на газ. Тогда все станет на свои места и наши субъекты хозяйствования смогут работать в равных экономических условиях, — подытожил Владимир Семашко.

Кроме того, уже с сегодняшнего дня Россия увеличит поставки нефти в нашу страну. Причем все 24 миллиона тонн будут поставляться по нефтепроводу, тогда как раньше часть (около одного миллиона тонн) перевозилась железнодорожным транспортом. Однако железнодорожные тарифы по отношению к трубопроводным дают издержки 60 — 70 долларов на каждой тонне. Получается, прокачка всей нефти по трубе только в этом году даст Беларуси дополнительно 93 миллиона долларов. Еще больше 100 миллионов долларов получим за счет снятия обязательства по поставкам в Россию одного миллиона тонн нефтепродуктов в год, в основном высокооктанового бензина.