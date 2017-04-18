Строительство новой дороги в Приморье губит природу

В ведомство с жалобой обратился директор коммерческой организации, которая арендует более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения у администрации Артемовского городского округа. Он указал, что строители одного из участков автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный, засыпали скальным грунтом 10 соток его земли.
Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
Кадастровая экспертиза подтвердила факт перекрытия большой площади плодородной земли скальным грунтом. Теперь этот участок не может использоваться для сельскохозяйственных целей. Действия строителей нанесли серьезный вред окружающей среде и земле, как природному объекту.
За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность — юридическому лицу назначен штраф 40 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений.
Напомним, автодорога Владивосток — Находка — порт Восточный — это часть большого транспортного проекта «Приморье-1». Окончание работ запланировано на 2020 год.