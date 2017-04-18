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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Строительство новой дороги в Приморье губит природу

Компания-подрядчик, выполняющая строительство участка автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный нарушила законодательство и нанесла урон окружающей среде, об этом ИА Дейта сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ведомство с жалобой обратился директор коммерческой организации, которая арендует более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения у администрации Артемовского городского округа. Он указал, что строители одного из участков автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный, засыпали скальным грунтом 10 соток его земли.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строительно-монтажные работы на отрезке будущей дороги должны быть изъяты в пользу государства, но решение об этом так и не приняли.

Кадастровая экспертиза подтвердила факт перекрытия большой площади плодородной земли скальным грунтом. Теперь этот участок не может использоваться для сельскохозяйственных целей. Действия строителей нанесли серьезный вред окружающей среде и земле, как природному объекту.

За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность — юридическому лицу назначен штраф 40 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений.

Напомним, автодорога Владивосток — Находка — порт Восточный — это часть большого транспортного проекта «Приморье-1». Окончание работ запланировано на 2020 год.

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