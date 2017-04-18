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07:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ГЛОНАСС ожидают системные изменения

Дмитрий Рогозин станет главой совета директоров компании.

Источник: AP 2017
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Как стало известно «Ъ», в ближайшее время вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО ГЛОНАСС. На посту председателя он сменит министра транспорта РФ Максима Соколова, который руководит советом директоров (СД) менее двух лет. Господин Рогозин приходит в акционерное общество, чтобы курировать интеграцию ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон».
Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО ГЛОНАСС. О грядущих кадровых перестановках «Ъ» сообщили собеседники в руководстве компании, а также подтвердил источник в аппарате правительства. Напомним, коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК), которую также возглавляет господин Рогозин, с этого года курирует по поручению президента Владимира Путина работу по развитию государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС. И в рамках этого поручения ожидались изменения в руководстве компании: в частности, переизбрание совета директоров, председателем которого с 27 июля 2015 года является министр транспорта Максим Соколов.

В секретариате вице-премьера воздержались от комментариев по поводу назначения господина Рогозина председателем совета директоров АО ГЛОНАСС. В Минтрансе «Ъ» посоветовали обратиться за информацией в саму компанию. В АО ГЛОНАСС на просьбу «Ъ» прокомментировать предстоящие перестановки в руководстве СД ответили: «Будем готовы давать комментарии после официальных назначений».

По данным «Ъ», основная причина назначения Дмитрия Рогозина председателем совета директоров компании — необходимость координации работ по интеграции ЭРА-ГЛОНАСС с системой взимания платы с грузовиков «Платон».

Развитие проекта также будет курировать коллегия ВПК. Об этом господин Рогозин докладывал Владимиру Путину в феврале этого года. В частности, он предлагал помимо создания государственно-частной системы транспортной телематики, сохранить в течение ближайших двух лет 100% госучастия в АО ГЛОНАСС, а также запретить передачу АО ГЛОНАСС в собственность «Ростеха» и «Роскосмоса», что планировал Минтранс. Президент предложение вице-премьера одобрил.

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Напомним, в марте этого года в АО ГЛОНАСС сменился руководитель: как сообщали «Известия», временно исполняющим обязанности генерального директора стал Андрей Жерегеля, до этого почти год занимавший должность заместителя главы компании по взаимодействию с органами государственной власти. Ранее господин Жерегеля работал помощником Дмитрия Рогозина, когда вице-премьер был постоянным представителем РФ при НАТО. В 2013 году Андрей Жерегеля был назначен заместителем руководителя «Росграницы», в федеральном агентстве он начал работать еще при Дмитрии Безделове, которому после отставки с поста главы ведомства были предъявлены обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества. В АО ГЛОНАСС господин Жерегеля сменил Андрея Недосекова, который, как утверждали в компании, покинул пост по собственному желанию. По данным «Ъ», в правительстве часто возникали претензии к деятельности господина Недосекова на посту главы АО ГЛОНАСС.

По данным «Ъ», Дмитрий Рогозин на посту председателя совета директоров АО ГЛОНАСС получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

Как сообщили собеседники «Ъ», Андрей Жерегеля проработает на своей текущей должности еще как минимум полгода. Источники «Ъ» отмечают, что на руку господину Жерегеле определенно может сыграть ситуация с Дальним Востоком. С января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС при постановке на учет в России, после чего на таможенных пунктах Дальнего Востока начались задержания машин из-за отсутствия этого оборудования. К февралю число задержанных машин составило уже почти 1,5 тыс. В итоге АО ГЛОНАСС был разработан временный порядок оборудования подержанных иномарок, ввозимых на территорию России, системой ЭРА-ГЛОНАСС, который, как уточнял сам господин Жерегеля, «будет действовать до тех пор, пока правительство не разработает постоянный» регламент.

Добавим, на данный момент вице-премьер Дмитрий Рогозин является также председателем наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».

Александра Джорджевич

Комментарии
5
Оксана Поддубная
Потому и оснащают все легковые тачки коробчонками, поддерживающими связь со спутниками, чтобы и с них платона собирать. Рогозин сделает. И иностранцев в базу занесут, будут штрафы оплачивать. А то ездят всякие мехтиевы-рагуленко, которые вообще ПДД не знают и штрафы не платят. Кстати, заметили, что нет гастарбайтера? Уехал домой в свою галицию на Пасху. Бабки, заработанные метлой, прятал в кармашке, пришитом в кальсонах, чтобы не нашли на таможне.
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джони
арбузник и его сын пошли на повышение...
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Иван Петров
Стоит ли обсуждать слухи и ещё не случившиеся события?
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