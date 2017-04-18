ГЛОНАСС ожидают системные изменения

Источник: AP 2017

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Как стало известно «Ъ», в ближайшее время вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО ГЛОНАСС. На посту председателя он сменит министра транспорта РФ Максима Соколова, который руководит советом директоров (СД) менее двух лет. Господин Рогозин приходит в акционерное общество, чтобы курировать интеграцию ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО ГЛОНАСС. О грядущих кадровых перестановках «Ъ» сообщили собеседники в руководстве компании, а также подтвердил источник в аппарате правительства. Напомним, коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК), которую также возглавляет господин Рогозин, с этого года курирует по поручению президента Владимира Путина работу по развитию государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС. И в рамках этого поручения ожидались изменения в руководстве компании: в частности, переизбрание совета директоров, председателем которого с 27 июля 2015 года является министр транспорта Максим Соколов. В секретариате вице-премьера воздержались от комментариев по поводу назначения господина Рогозина председателем совета директоров АО ГЛОНАСС. В Минтрансе «Ъ» посоветовали обратиться за информацией в саму компанию. В АО ГЛОНАСС на просьбу «Ъ» прокомментировать предстоящие перестановки в руководстве СД ответили: «Будем готовы давать комментарии после официальных назначений».

По данным «Ъ», основная причина назначения Дмитрия Рогозина председателем совета директоров компании — необходимость координации работ по интеграции ЭРА-ГЛОНАСС с системой взимания платы с грузовиков «Платон».

Развитие проекта также будет курировать коллегия ВПК. Об этом господин Рогозин докладывал Владимиру Путину в феврале этого года. В частности, он предлагал помимо создания государственно-частной системы транспортной телематики, сохранить в течение ближайших двух лет 100% госучастия в АО ГЛОНАСС, а также запретить передачу АО ГЛОНАСС в собственность «Ростеха» и «Роскосмоса», что планировал Минтранс. Президент предложение вице-премьера одобрил.

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Напомним, в марте этого года в АО ГЛОНАСС сменился руководитель: как сообщали «Известия», временно исполняющим обязанности генерального директора стал Андрей Жерегеля, до этого почти год занимавший должность заместителя главы компании по взаимодействию с органами государственной власти. Ранее господин Жерегеля работал помощником Дмитрия Рогозина, когда вице-премьер был постоянным представителем РФ при НАТО. В 2013 году Андрей Жерегеля был назначен заместителем руководителя «Росграницы», в федеральном агентстве он начал работать еще при Дмитрии Безделове, которому после отставки с поста главы ведомства были предъявлены обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества. В АО ГЛОНАСС господин Жерегеля сменил Андрея Недосекова, который, как утверждали в компании, покинул пост по собственному желанию. По данным «Ъ», в правительстве часто возникали претензии к деятельности господина Недосекова на посту главы АО ГЛОНАСС.

По данным «Ъ», Дмитрий Рогозин на посту председателя совета директоров АО ГЛОНАСС получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.