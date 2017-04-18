«Мир» придет в торговые точки
Национальные карты обяжут принимать даже небольшие предприятия.
Национальные карты обяжут принимать даже небольшие предприятия.
Внедрение карт «Мир» может обернуться сложностями для небольших
Таких ТСП, по оценкам экспертов, десятки тысяч, и ограничиться наличными расчетами они вынуждены
На сложности, которые могут возникнуть у торговых предприятий в случае принятия законодательных поправок, направленных на распространение карт «Мир», обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам заместителя начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилии Беляевой, законопроект обяжет продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн руб., обеспечить прием карт «Мир» в своих точках к 1 июля этого года. «Текущая версия вызывает определенные вопросы… готовы ли будут предприниматели, в том числе малые, в столь короткий срок обеспечить именно прием карточек в принципе, потому что таких предпринимателей, по имеющейся у нас информации, достаточно много», — уточнила госпожа Беляева. Данный законопроект на прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении, рассмотрение назначено на 19 апреля.
Сейчас по закону обеспечивать возможность не только наличного, но и безналичного расчета обязаны ТСП с выручкой от 120 млн руб. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в диапазон выручки от 40 млн до 120 млн руб. попадает до 200 тыс. торговых точек. «Это небольшие предприятия, например, если говорить о продовольственных магазинах, то площадью от 150 кв. м, — отмечает он.— Часть из них на данный момент принимает карты, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, но не менее половины — нет».
В НСПК (оператор ПС «Мир») «Ъ» сообщили, что считают срок 1 июля 2017 года достаточным для того, чтобы ТСП подготовились к приему национального платежного инструмента. По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с 1 июля предприятия вполне в состоянии начать принимать карты «Мир», было бы желание. «Другой вопрос, что не все хотят это делать, поскольку это может спровоцировать снижение доли наличных платежей, которые позволяют иногда непрозрачно работать», — отмечает он.
Впрочем, эксперты указывают, что проблема не в отсутствии возможности, а в дороговизне безналичных расчетов для небольших ТСП. «Торговым точкам выгодно предоставлять клиентам безналичные расчеты, но комиссии, взимаемые банками за эквайринг с небольших игроков, слишком высоки», — отмечает Михаил Бурмистров. Согласно опубликованным недавно материалам ФАС, совокупная стоимость обслуживания наличного оборота для ТСП составляет от 0,1% до 0,5%, по безналичным операциям от 0,5% до 1,6% комиссии от платежа (межбанковская комиссия, устанавливается платежными системами для банков, но в итоге перекладывается на ТСП). При этом банк может брать дополнительную торговую уступку с предприятия. Тарифы системы «Мир» ниже, чем у международных игроков, — 0,3%-1,2%. Однако, по словам господина Бурмистрова, для небольших ТСП с учетом всех комиссий банка и платежной системы приемлемым является уровень до 0,5% от платежа. «Если ТСП обязывают принимать карты “Мир”, то и конечные тарифы на эквайринг их должны регулироваться», — полагает он.
Впрочем, в НСПК вводить ограничения такого рода не намерены. «“Мир” (как и другие платежные системы) не может регулировать размер торговой уступки (комиссии), — пояснили там.— Размер этой комиссии определяется договором между банком и ТСП». Впрочем, этим вопросом готовы заняться законодатели. «Аналитическая работа уже проводится, по ее результатам возможно внесение поправок в закон, если окажется, что
Ксения Дементьева, Светлана Самусева