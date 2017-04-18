В Иркутской области на 4,4% выросло производство с начала 2017 года
Больше производить стали в Иркутской области с начала 2017 года.
Больше производить стали в Иркутской области с начала 2017 года.
Промышленное производство выросло в Иркутской области на 4,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как 17 апреля сообщила
Объем строительных работ составил 22,1 млрд рублей и в сравнении с
Продукция сельского хозяйства оценивается в 6,4 млрд рублей (100,7% к
По предварительным данным, денежные доходы населения составили в среднем 21,1 тыс. рублей в месяц, в номинальном выражении это на 4,1% больше прошлогоднего уровня. Однако реальные располагаемые доходы на 1,2% меньше, чем в первом квартале минувшего года. Следует сказать, что падение доходов замедлилось, годом ранее отмечался спад на 12,7%.