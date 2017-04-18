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06:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области на 4,4% выросло производство с начала 2017 года

Больше производить стали в Иркутской области с начала 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Промышленное производство выросло в Иркутской области на 4,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как 17 апреля сообщила пресс-служба Иркутскстата, добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,2%, в обрабатывающих производствах прирост составил 6,5%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха увеличилось на 1,1%. В организациях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений отмечается рост на 7%.

Объем строительных работ составил 22,1 млрд рублей и в сравнении с январем-мартом прошлого года вырос на 25%. За три месяца в Иркутской области введено в строй жилье общей площадью 215,3 тыс. кв. метров, что в 2,1 раза превосходит прошлогодний результат за это же время.

Продукция сельского хозяйства оценивается в 6,4 млрд рублей (100,7% к январю-марту 2016 года). Удалось переломить негативную ситуацию на потребительском рынке. В розничной торговле и общественном питании оборот увеличился на 0,1%, в сфере сервиса — на 1,6%.

По предварительным данным, денежные доходы населения составили в среднем 21,1 тыс. рублей в месяц, в номинальном выражении это на 4,1% больше прошлогоднего уровня. Однако реальные располагаемые доходы на 1,2% меньше, чем в первом квартале минувшего года. Следует сказать, что падение доходов замедлилось, годом ранее отмечался спад на 12,7%.

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