Белый дом анонсировал новый указ Трампа по защите американского рынка

Новый протекционисткий указ «Покупай американское, нанимай американцев» президент США Дональд Трамп подпишет во вторник, 18 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух чиновников Белого дома, пожелавших остаться анонимными.
Указ, по замыслу администрации, позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках по федеральным контрактам. Ответственные ведомства получат право пересмотреть торговые отношения с другими странами, если возникнет подозрения, что их производители имеют больший доступ к госконтрактам в США, чем американские компании в этих странах.
Указ также касается виз, которые выдаются иностранным работникам. Он требует «строгого соблюдения всех законов, регулирующих въезд в Соединенные Штаты рабочей силы из-за границы и более высокого уровня занятости для рабочих в Соединенных Штатах».