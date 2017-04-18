Белый дом анонсировал новый указ Трампа по защите американского рынка

Новый протекционисткий указ «Покупай американское, нанимай американцев» президент США Дональд Трамп подпишет во вторник, 18 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух чиновников Белого дома, пожелавших остаться анонимными.

Указ, по замыслу администрации, позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках по федеральным контрактам. Ответственные ведомства получат право пересмотреть торговые отношения с другими странами, если возникнет подозрения, что их производители имеют больший доступ к госконтрактам в США, чем американские компании в этих странах.