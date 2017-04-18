В Красноярском крае началась посевная

На юге края — В Шушенском районе — аграрии засеяли первые 800 гектаров площади яровых. Однако массовый посев пшеницы начнётся в начале мая.

«Погода в этом году позволяет приблизить сроки начала посевной, но торопиться нет необходимости, — говорит глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов. — Оптимальные агротехнические сроки массового сева пшеницы приходятся на первую декаду мая. Я призываю всех придерживаться этого периода для получения наилучших результатов».

В этом году предполагается провести яровой сев зерновых на площади 1053 тыс. га, что на 23 тыс. га больше, чем в прошлом году. Площадь кормовых культур составит 350,6 тыс. га или 24% от общей (в 2016 г — 369,8 тыс. га или 25%). Площадь картофеля — 6,6 тыс. га; овощей — 1,4 тыс. га, что на уровне прошлого года.

Объем финансирования мероприятий в растениеводстве за счет средств краевого и федерального бюджетов в 2017 году составит 1 млрд 140,8 млн рублей, в том числе 677,3 млн рублей — средства краевого бюджета и 463,5 тыс. рублей — средства федерального бюджета. Субъектам АПК уже перечислено 331,4 млн рублей.