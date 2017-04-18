Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
22Цвет нации
10Уйгурская проблема Китая
16Мир встретил Пасху
06:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае началась посевная

В этом году яровой сев зерновых увеличат на 23 тысячи гектаров.

На юге края — В Шушенском районе — аграрии засеяли первые 800 гектаров площади яровых. Однако массовый посев пшеницы начнётся в начале мая.

«Погода в этом году позволяет приблизить сроки начала посевной, но торопиться нет необходимости, — говорит глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов. — Оптимальные агротехнические сроки массового сева пшеницы приходятся на первую декаду мая. Я призываю всех придерживаться этого периода для получения наилучших результатов».

В этом году предполагается провести яровой сев зерновых на площади 1053 тыс. га, что на 23 тыс. га больше, чем в прошлом году. Площадь кормовых культур составит 350,6 тыс. га или 24% от общей (в 2016 г — 369,8 тыс. га или 25%). Площадь картофеля — 6,6 тыс. га; овощей — 1,4 тыс. га, что на уровне прошлого года.

Объем финансирования мероприятий в растениеводстве за счет средств краевого и федерального бюджетов в 2017 году составит 1 млрд 140,8 млн рублей, в том числе 677,3 млн рублей — средства краевого бюджета и 463,5 тыс. рублей — средства федерального бюджета. Субъектам АПК уже перечислено 331,4 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Пельмени» уже не те». Андрей Рожков о съёмках в кино и жизни за МКАДом
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Спецтехнику Росгвардии оснастят пушками
Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь