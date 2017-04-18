В США из-за утечки химикатов эвакуировали сотрудников завода Tesla
В Неваде на заводе Tesla по производству аккумуляторов произошла утечка вредных химикатов, сообщает Las Vegas Review со ссылкой на спасателей.
В Неваде на заводе Tesla по производству аккумуляторов произошла утечка вредных химикатов, сообщает Las Vegas Review со ссылкой на спасателей.
По их данным, в связи с инцидентом, из здания предприятия была эвакуирована часть сотрудников, кроме того, одному из них, как рассказали изданию, потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован.
По словам директора по чрезвычайным ситуациям округа Стори Джо Кертиса, инцидент произошел
В настоящий момент, по информации спасателей, аварийные службы работают над устранением утечки, а также очищением зараженной области на заводе.
Согласно информации представителей местных властей, как замечает Las Vegas Review, угрозы общественному здоровью
Ранее, в июне прошлого года, утечка химикатов произошла в пригороде Чикаго на шоколадной фабрике, принадлежащей швейцарской компании Nestle. Тогда в результате инцидента пострадали 17 человек.