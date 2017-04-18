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05:28 (мск), источник: РБК

В США из-за утечки химикатов эвакуировали сотрудников завода Tesla

В Неваде на заводе Tesla​ по производству аккумуляторов произошла утечка вредных химикатов, сообщает Las Vegas Review со ссылкой на спасателей.

Источник: AP 2017

По их данным, в связи с инцидентом, из здания предприятия была эвакуирована часть сотрудников, кроме того, одному из них, как рассказали изданию, потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован.

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По словам директора по чрезвычайным ситуациям округа Стори Джо Кертиса, инцидент произошел из-за того, что «в изолированной области» на заводе опрокинулось несколько баррелей «неопознанного чистящего средства». Более шести человек, как уточнил собеседник Las Vegas Review, почувствовали себя плохо после произошедшего, еще один был отравлен. «В качестве меры предосторожности», как пояснил Кертис, его направили в больницу. ​

В настоящий момент, по информации спасателей, аварийные службы работают над устранением утечки, а также очищением зараженной области на заводе.

Согласно информации представителей местных властей, как замечает Las Vegas Review, угрозы общественному здоровью из-за инцидента не возникло.

Ранее, в июне прошлого года, утечка химикатов произошла в пригороде Чикаго на шоколадной фабрике, принадлежащей швейцарской компании Nestle. Тогда в результате инцидента пострадали 17 человек.

Комментарии
1
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Подобные инциденты периодически случаются на самых различных производствах практически всех стран мира. Хорошо уже то, что нет большого числа пострадавших и загрязнения территории.
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