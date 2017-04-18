В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов
Внедрение автоматических магазинов связано с нехваткой продавцов в Японии, чей труд стоит в стране все дороже.
Внедрение автоматических магазинов связано с нехваткой продавцов в Японии, чей труд стоит в стране все дороже.
ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приняло решение в сотрудничестве с пятью главными операторами сетей
Этот процесс, как сообщается, занимает около 10 секунд. Кассовый аппарат затем дает покупателю сдачу и чек в случае необходимости, а робот поможет уложить купленное в пакет.
Система уже прошла испытания в одном из магазинов города Моригути в префектуре Осака.
Однако на ее тотальное введение потребуется время, поскольку пока все упирается в необходимость снизить цену электронных бирок с информацией, чтобы не повышать цены на товары и не отпугивать покупателей.
С этой целью министерство экономики, торговли и промышленности Японии намерено оказать государственную поддержку производителям, чтобы добиться удешевления чипов за счет их массового выпуска.
Внедрение автоматических магазинов связано с нехваткой продавцов в Японии, чей труд стоит в стране все дороже.