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05:44 (мск), источник: ТАСС

В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов

Внедрение автоматических магазинов связано с нехваткой продавцов в Японии, чей труд стоит в стране все дороже.

Источник: Reuters

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приняло решение в сотрудничестве с пятью главными операторами сетей мини-супермаркетов разработать и ввести в стране систему полностью автоматических магазинов без продавцов. Она должна заработать к 2025 году, сообщает агентство Kyodo.

Система будет основана на использовании в упаковке специальных чипов с информацией о товаре. Кассовый аппарат будет почти мгновенно автоматически считывать ее прямо из корзинки покупателя.

Этот процесс, как сообщается, занимает около 10 секунд. Кассовый аппарат затем дает покупателю сдачу и чек в случае необходимости, а робот поможет уложить купленное в пакет.

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Система уже прошла испытания в одном из магазинов города Моригути в префектуре Осака.

Однако на ее тотальное введение потребуется время, поскольку пока все упирается в необходимость снизить цену электронных бирок с информацией, чтобы не повышать цены на товары и не отпугивать покупателей.

С этой целью министерство экономики, торговли и промышленности Японии намерено оказать государственную поддержку производителям, чтобы добиться удешевления чипов за счет их массового выпуска.

Внедрение автоматических магазинов связано с нехваткой продавцов в Японии, чей труд стоит в стране все дороже.

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