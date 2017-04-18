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07:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области стало больше мяса, молока и яиц

Объемы производительности продукции превышают показатели прошлого года.

Омскстат опубликовал показатели производства мяса и яиц в Омске. Согласно данным, за первые три месяца 2017 года, в хозяйствах всех категорий региона увеличилось производство скота и птицы на убой.

Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет на 2,8 тысяч тонн больше или на 13,5%. Так, в первом квартале текущего года на хозяйствах было произведено на 16,2 миллиона штук больше яиц — таким образом, рост к уровню 2016 года зафиксирован на 10,4%. Суточная продуктивность коров в различных хозяйствах в этом году превышает прошлогоднюю — на 0,9 кг выше.

В регионе также отмечен рост производства молока (0,7%) и крупного рогатого скота на убой (6,7%). Эксперты считают, что объемы производства мяса увеличились вследствие развитием свиноводческих комплексов, а производительность молока выросла из-за повышенной продуктивности коров. Выросшее количество яиц эксперты объясняют увеличением поголовья кур-несушек — их стало больше на 75 тысяч голов.

Как пояснили в региональном Минсельхозпроде, Омская область полностью «закрывает» собственные потребности в животноводческой продукции. В настоящее время дополнительно обеспечить мясом можно 2,2 миллиона человек, молоком — 1,2 миллиона омичей, а яйцом — 0,7 миллионов жителей региона.

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