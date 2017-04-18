Картофельные поля возле Верх-Тулы отдают под застройку

— Я сажал три сотки, но знаю людей, которые высаживали и по 15-ть соток картошки. Урожай вывожу с поля на своей машине, — говорит Сергей Стыдов.

Житель села Верх-Тула Сергей Стыдов на протяжении шести лет садит картофель в поле недалеко от села. Многие соседи и родственники поступают также. Все организует местный сортоучасток.

Землю давали в пользование, стоимость аренды одной сотки — 340 рублей, причем, за эти деньги посадки еще и обрабатывали от колорадского жука, окучивали и пропалывали.

— Сначала плоскорезами проходили, потом окучивали, а мы только сорняки убирали — было удобно. В этом году пока ничего непонятно, пока только вопросы, что будет дальше, — говорит жительница села Верх-Тула Людмила Войнова.

В этом году высаживать картофель на прежнем месте не получится. В сортоучастке людям массово начали возвращать уже внесенные деньги и объяснять, что на поле наложено ограничение — там начнется строительство. Здесь было очень удобно — поля расположены буквально в нескольких километров от села. Местные жители ходили сюда пешком, например, после работы.

Альтернативный вариант — поля в районе ВАСХНИЛа. Но от Верх-Тулы ехать туда около 40-ка километров. В местной администрации говорят, что решать вопросы по организации посадок картофеля — не в их компетенция. Сортоучасток — федеральная структура, земли в собственности. А значит, распоряжаться этим полем аграрии могут по своему усмотрению. Но помочь людям готовы.

— С учетом того, что это оказалось большой проблемой для населения, и, несмотря на то, что в муниципальной собственности у нас таких земель нет, мы связались с собственниками земель, которые находятся вокруг. Думаю, уже на следующей неделе все будет понятно, — говорит глава Верх-Тулинского сельского совета Майя Соболек.

Теперь нужно определиться, кто будет обрабатывать картофель. Сейчас уже нашли фермера, который готов этим заниматься.