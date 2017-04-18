Средняя зарплата врачей в муниципальных больницах вдвое ниже, чем в среднем по Калининградской области

Это на 71,2% выше, чем в среднем по региону — то есть 26436,4 рубля.

Самая высокая зарплата у врачей в Гурьевском районе — 93590,9 рубля, а самая невысокая — у работников Полесского района, где таковая составляет 34618,9 рубля.

В областном центре врачи получают в среднем 44481,9 рубля. Следует отметить, что в отличие от учреждений, принадлежащих региону, средняя зарплата в муниципальных учреждениях практически вдвое ниже — 24195,8 рубля, что даже меньше, чем средняя зарплата по Калининградской области. Соответствующие данные приводит Калининградстат.