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10:56 (мск), источник: Янтарный край

Средняя зарплата врачей в муниципальных больницах вдвое ниже, чем в среднем по Калининградской области

В Калининградской области в 2016 году средняя зарплата врачей и работников медучреждений, имеющих высшее образование, составила 45255,2 рубля.

Это на 71,2% выше, чем в среднем по региону — то есть 26436,4 рубля.

Самая высокая зарплата у врачей в Гурьевском районе — 93590,9 рубля, а самая невысокая — у работников Полесского района, где таковая составляет 34618,9 рубля.

В областном центре врачи получают в среднем 44481,9 рубля. Следует отметить, что в отличие от учреждений, принадлежащих региону, средняя зарплата в муниципальных учреждениях практически вдвое ниже — 24195,8 рубля, что даже меньше, чем средняя зарплата по Калининградской области. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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