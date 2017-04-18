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07:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области резко вырос прожиточный минимум

Для детей прожиточный минимум вырос почти на 500 рублей, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора Новосибирской области.

В Новосибирской области резко вырос прожиточный минимум, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора Новосибирской области.

В I квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составил 10 583 (+358) рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11 233 (+364) рубля, для пенсионеров — 8 503 (+257) рубля, для детей — 10 965 (+484) рубля.

Средняя величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года расчете на душу населения составляла 10 225 рублей, для трудоспособного населения — 10 869 рублей, для пенсионеров — 8 246 рублей, для детей — 10 481 рубль.

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