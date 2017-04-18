В Новосибирской области резко вырос прожиточный минимум
Для детей прожиточный минимум вырос почти на 500 рублей, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора Новосибирской области.
Для детей прожиточный минимум вырос почти на 500 рублей, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора Новосибирской области.
В Новосибирской области резко вырос прожиточный минимум, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора Новосибирской области.
В I квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составил 10 583 (+358) рубля, по основным
Средняя величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года расчете на душу населения составляла 10 225 рублей, для трудоспособного населения — 10 869 рублей, для пенсионеров — 8 246 рублей, для детей — 10 481 рубль.