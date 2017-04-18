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07:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти определились с инвестором нового автовокзала в Новосибирске

Сумма инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, планируется, что объект построят к 2019 году.

Власти определились с инвестором нового автовокзала в Новосибирске, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Инвестором строительства новосибирского автовокзала, который расположится в районе бывшей Гусинобродской барахолки, будет компания ООО «Авто-сервис», муниципалитет уже заключил инвестиционное соглашение о строительстве.

Председателем совета директоров компании является экс-министр региональной политики Андрей Гудовский. Он заявил: «В проекте не предполагается бюджетное финансирование, он будет реализован только на наши средства. Ориентировочный объем инвестиций — 120−150 млн руб». .

Планируется, что строительство начнется в июле 2017 года. Сдать объект планируют к 2019 году.

К концу 2017 года планировалось также презентовать проект второго автовокзала в районе Хилокского рынка. Он будет развиваться поэтапно — сначала автовокзал с парковками, затем гостиница.

Главный архитектор города Виктор Тимонов добавил, что за следующие 10 лет в городе будет построено три автовокзала. Третий, по планам руководства города, будет расположен на площадке в Южном направлении — в районе Бердска и Искитима.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагал построить на месте Гусинобродской барахолки гоночный трек, который передадут детско-юношеской спортшколе технических видов спорта. Заместитель мэра Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин выступал за строительство на пустующем месте автовокзала, метродепо «Волочаевская» и перехватывающей парковки.

Напомним, Гусинобродский вещевой рынок был официально ликвидирован 1 октября 2015 года. Единственный новосибирский автовокзал был построен в 1964 году. Его реконструкция началась в 2003 году, однако не завершена до сих пор.

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