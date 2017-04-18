Ирек Ялалов объявил о масштабном ремонте тротуаров в Уфе
По словам главы города, многие из них не соответствуют элементарным требованиям.
По словам главы города, многие из них не соответствуют элементарным требованиям.
В столице Башкирии начинает работу программа «Тротуар». Как сообщил сегодня, 18 апреля, уфимский
— Тротуарная сеть должна быть на уровне. Во всех районах Уфы есть такие участки тротуаров, где просто невозможно ходить. Либо тротуар отсутствует, либо он есть, но весь разбитый. Я много раз говорил — город должен быть для людей, — заявил на оперативном совещании Ялалов.
Ответственным за глобальный ремонт дорог назначены главы районов и сотрудники коммунальных служб.