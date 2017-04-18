Ирек Ялалов объявил о масштабном ремонте тротуаров в Уфе

В столице Башкирии начинает работу программа «Тротуар». Как сообщил сегодня, 18 апреля, уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов, завершить ее необходимо до 2025 года.

— Тротуарная сеть должна быть на уровне. Во всех районах Уфы есть такие участки тротуаров, где просто невозможно ходить. Либо тротуар отсутствует, либо он есть, но весь разбитый. Я много раз говорил — город должен быть для людей, — заявил на оперативном совещании Ялалов.

Ответственным за глобальный ремонт дорог назначены главы районов и сотрудники коммунальных служб.