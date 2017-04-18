Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
СМИ: Кинг назвал Трампа "куриным помётом" и потребовал отчитаться
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Полюс холода
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
08:04 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинские дороги шелушатся после зимы

Только 3 дороги, отремонтированные на деньги системы «Платон», относительно спокойно пережили зиму.

В ходе рейдов не обнаружено дефектов на Свердловском проспекте, улице Бажова и улице Дарвина. Остальные экзамен на качество не выдержали, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Магистрали обследовали активисты ОНФ совместно с представителями власти. В мае прошлого года в Челябинской области на ремонт дорог было выделено 400 млн рублей. На эти деньги проведены работы на площади в тысячу квадратных километров. Но сейчас выяснилось — большинству участков снова нужен ремонт. Самое распространенное нарекание — шелушение дорожного покрытия. Там, где нет ливневой канализации и застаивается вода, а также вокруг колодцев и рельсов, асфальт полностью разбит. Все нарушения активисты задокументировали, подрядчики должны исправить свои ошибки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь