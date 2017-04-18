Челябинские дороги шелушатся после зимы

В ходе рейдов не обнаружено дефектов на Свердловском проспекте, улице Бажова и улице Дарвина. Остальные экзамен на качество не выдержали, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Магистрали обследовали активисты ОНФ совместно с представителями власти. В мае прошлого года в Челябинской области на ремонт дорог было выделено 400 млн рублей. На эти деньги проведены работы на площади в тысячу квадратных километров. Но сейчас выяснилось — большинству участков снова нужен ремонт. Самое распространенное нарекание — шелушение дорожного покрытия. Там, где нет ливневой канализации и застаивается вода, а также вокруг колодцев и рельсов, асфальт полностью разбит. Все нарушения активисты задокументировали, подрядчики должны исправить свои ошибки.